У Колумбії вислали російських дипломатів через підозру у шпигунстві

Фото: прапор Колумбії (pexels)

Колумбійська влада вирішила вислати з країни двох співробітників російського посольства. Їх підозрюють у шпигунстві.

Про це повідомляє пресслужба МЗС Колумбії.

Зокрема в уряді перевірили, що дипломати здійснюють в країні діяльність, несумісну з положеннями Віденської конвенції.

Росія у відповідь теж вирішила відкликати своїх дипломатів.

Як пише El Tiempo, одного із співробітників посольства звали Олександр Парістов, і він нібито працював в Службі зовнішньої розвідки, був шпигуном. Другий дипломат - Олександр Бєлоусов, він нібито працював на ГРУ.

Зазначається, що росіяни вербували інформаторів в місті Калі, що на заході Колумбії і цікавилися розробкою мінеральних ресурсів країни.

Нагадаємо, Служба безпеки України з початку року викрила 3 шпигунів, 15 ворожих агентів і 40 учасників незаконних збройних формувань. За матеріалами СБУ було винесено 47 судових вироків, у тому числі і 4 за державну зраду.

Також повідомлялося, що у вересні агент ФСБ намагався підірвати стратегічний об'єкт в Україні та готував вбивства військових.