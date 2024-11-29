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Президент Кипра подтвердил намерение страны вступить в НАТО

Пятница 29 ноября 2024 09:34
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Президент Кипра подтвердил намерение страны вступить в НАТО Фото: президент Кипра Никос Христодулидис (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Кипра Никос Христодулидис подтвердил намерение Никосии стать членом НАТО, несмотря на ожидаемое вето со стороны Турции. Сейчас ведутся переговоры с Вашингтоном о возможностях вступления в альянс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Skai.

Христодулидис подчеркнул, что отказ Турции признавать Республику Кипр препятствует модернизации Национальной гвардии и ограничивает возможности приобретения военной техники. Президент впервые открыто заявил о таких планах, подчеркнув, что этот вопрос обсуждался с президентом США Джо Байденом во время визита в Вашингтон.

Кипр уже начал переговоры с США и Евросоюзом, нацеленные на укрепление обороноспособности страны. В частности, ведутся консультации по модернизации военно-морской базы с ЕС и военно-воздушной базы с США.

Однако препятствием для вступления Кипра в альянс остается вето Турции. Для включения нового члена в НАТО требуется согласие всех 32 стран, и Анкара неоднократно выражала свою позицию против этого шага.

Разделение Кипра сохраняется с 1974 года, когда Турция оккупировала северную часть острова. Попытки воссоединить страну, предпринимаемые ООН, не дали результатов, последний раунд переговоров состоялся в 2021 году.

Президент отметил, что укрепление оборонной стратегии остается приоритетом.

"Мы используем все возможности, которые предоставляют США, НАТО и Европейский союз", - подчеркнул он.

Кипр, член Европейского союза, был фактически разделен в 1963 году, когда начались столкновения между двумя основными этническими группами, грекоязычными и турецкоязычными киприотами. Полностью он был разделен в 1974 году, после того как Турция оккупировала северную треть острова.

Ранее издание Kathimerini сообщало, что Христодулидис представил стратегический план потенциального вступления Кипра в НАТО во время встречи с президентом США Джо Байденом. Инициатива, озвученная в Овальном кабинете, получила положительный отклик со стороны Вашингтона.

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