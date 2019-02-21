Президент Казахстану відправив уряд у відставку

Члени уряду будуть продовжувати виконання своїх обов'язків до затвердження нового складу

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отправил в отставку правительство республики. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента страны.

По его словам, новое правительство страны должно выработать действенные шаги по повышению уровня жизни.

"Я, как президент и гарант конституции, учитывая интересы нашего народа, принимаю следующее решение. Считаю, что правительство должно уйти в отставку. Новое правительство должно выработать действенные шаги по повышению уровня жизни, стимулированию экономики, реализации стратегических задач", - говорится в заявлении Назарбаева.

Он считает, что правительству совместно с Национальным банком не удалось в полной мере создать реальные стимулы и инструменты для качественного роста экономики.

Президент отметил, что "были приняты все необходимые государственные программы, в том числе, индустриальная, социальная, развития инфраструктуры, здравоохранения и образования, выделены необходимые ресурсы для их осуществления… Реальные доходы населения не увеличиваются. Доля расходов на продукты питания в бюджете семей растет". Таким образом, в результате формального подхода исполнительных органов часть социально-уязвимых слоев населения не охвачена адресной социальной помощью.

В постановлении президента говорится: "Временно возложить исполнение обязанностей премьер-Министра Республики Казахстан на Мамина Аскара Узакпаевича". Члены правительства будут продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава нового правительства.

Напомним, ранее Сенат Казахстана принял законопроект, закрепляющий за первым президентом право пожизненно возглавлять Совет Безопасности.