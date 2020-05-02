Президент Казахстану забрав повноваження у доньки Назарбаєва

У суботу, 2 травня, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв своїм указом припинив повноваження депутата спікера Сенату Дариги Назарбаєвої, старшої дочки екс-президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Азаттик".

Як повідомляється, поки що невідомо, з чим пов'язане таке рішення.

На офіційному сайті Сенату Казахстану підтверджень цієї інформації ще немає. Токаєв в Twitter подякував Назарбаєвій "за активну та плідну роботу".

Зазначимо, згідно з Конституцією країни, спікер Сенату займає пост президента у разі відставки або смерті чинного глави держави.

Нагадаємо, 2 вересня Назарбаєва знову очолила Сенат. Вона стала спікером відразу після відставки батька. Ця посада звільнилася, коли попередник Токаєв зайняв пост президента замість Назарбаєва. Депутатом Назарбаєва стала за указом Токаєва.

Раніше Назарбаєва обіймала посади заступника голови Мажилісу і віце-прем'єра.

Також РБК-Україна писало, що у Казахстані продовжили надзвичайний стан до 11 травня у зв'язку з пандемією коронавірусу. Надзвичайний стан в Казахстані було введено з 16 березня.