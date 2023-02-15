Президент Израиля пообещал поддержку народу Украины в войне с Россией

В частности, Герцог заверил, что Израиль поддерживает весь народ Украины в этой войне.

"Я разговаривал с президентом Зеленским и выразил свою поддержку народу Украины и его руководству", - заявил президент Израиля.

Напомним, в нынешнем году Kyiv Jewish Forum-2023 проходит под лозунгом Stand with Ukraine. Традиционно форум собирает президентов Украины и Израиля, представителей парламентов и правительств.

Инициатором KJF является президент Еврейской конфедерации Украины, вице-президент Всемирного еврейского конгресса Борис Ложкин. Во вступительной речи он заявил, что от Украины сегодня зависит будущее Европы и всего цивилизованного мира.