Президент Ізраїлю втретє вакцинувався від коронавірусу

Президент Ізраїлю в п'ятницю отримав третю дозу вакцини від коронавірусу . Іцхак Герцог почав кампанію вакцинації бустерними дозами людей старше 60 років, для уповільнення поширення штаму "Дельта".

Про це повідомляє "РБК Україна" з посиланням на Reuters .

60-річний Герцог отримав бустерну дозу вакцини Pfizer в медичному центрі Шеба в Рамат-Гані біля Тель-Авіва.

Разом з президентом бустерну дозу вакцини отримала і його дружина.

Подружжя супроводжував прем'єр-міністр Нафталі Беннетт, який підкреслив важливість швидких щеплень у боротьбі з пандемією COVID-19.

"Ізраїль є першопрохідцем у просуванні третьої дози для людей у віці 60 років і старше", - сказав Беннетт.

Третє щеплення буде доступне тим, хто отримав другу дозу принаймні за п'ять місяців до цього. При цьому третій укол не зможуть отримати ті, хто вилікувався від COVID-19 і не був вакцинований.