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Президент Израиля в третий раз вакцинировался от коронавируса

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Тель-Авив, Суббота 31 июля 2021 08:07
Президент Израиля в третий раз вакцинировался от коронавируса Фото: Ицхак Герцог открыл кампанию вакцинации третьей вакциной (twitter.com/9tv_israel/s)
Автор: Артур Родивилов

Президент Израиля в пятницу получил третью дозу вакцины от коронавируса. Ицхак Герцог начал кампанию вакцинации бустерными дозами людей старше 60 лет, для замедления распространения штамма "Дельта".

Об этом сообщает "РБК Украина" со ссылкой на Reuters.

60-летний Герцог получил бустерную дозу вакцины Pfizer в медицинском центре Шеба в Рамат-Гане возле Тель-Авива.

Вместе с президентом бустерную дозу вакцины получила и его жена.

Супругов сопровождал премьер-министр Нафтали Беннетт, который подчеркнул важность ускоряющих прививок в борьбе с пандемией COVID-19.

"Израиль является первопроходцем в продвижении третьей дозы для людей в возрасте 60 лет и старше", - сказал Беннетт.

Третья прививка будет доступна тем, кто получил вторую дозу по крайней мере за пять месяцев до этого. При этом третий укол не смогут получить те, кто вылечился от COVID-19 и не был вакцинирован.

Напомним, ранее в американской компании Pfizer заявили, что третья доза ее вакцины от коронавируса увеличивает уровень антител в 11 раз.

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