Президент Ізраїлю подякував Папі Римському за розкриття документів Ватикану про Голокост

Фото: Реувен Рівлін (timesofisrael)

Ізраїль відзначив важливість такого кроку з боку Папи Римського

Президент Ізраїлю Реувен Рівлін подякував Папу Римського франциска за рішення відкрити секретні архіви Ватикану про період Голокосту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента.

Реувен Рівлін назвав рішення сміливим Франциска відкрити в 2020 році архіви часів Другої світової війни, в яких є інформація про Голокост.

"Цей крок особливо важливий в наші дні тривають антисемітських атак, спроб переписування історії і заперечення Голокосту", - заявив президент Ізраїлю.

Особливо він наголосив на важливості надання вільного і прямого доступу до документів про період, який Рівлін назвав "найбільш темним періодом в історії людства".

"Ті, хто не пам'ятають минулого, приречені повторювати його", - додав президент.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск вирішив повністю відкрити доступ до секретних архівів Ватикану часів Пія XII. Матеріали відкриються 2 березня 2020 року. Про це євреї просили римсько-католицьку церкву протягом десятиліть.

Зазначимо, близько половини жителів Ізраїлю негативно ставиться до Польщі. 16% респондентів відповіли, що ставляться до Польщі "дуже несприятливо". На ставлення євреїв до Польщі міг вплинути, зокрема, торішній дипломатичну кризу на лінії Варшава-Тель-Авів, який потряс світ політики.

Осередком кризи був законопроект про інститут національної пам'яті. У ньому йшлося, зокрема, про те, що безпідставне звинувачення поляків в участі у Голокості повинно переслідуватися законом. Дане положення нового закону викликало критику Ізраїлю, оскільки могло призвести до фальсифікації історичних фактів.