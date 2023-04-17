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Президент Италии призвал помогать Украине до тех пор, пока это необходимо

Фото: президент Италии Серджио Маттарелла (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Италии Серджио Маттарелла заявил, что агрессивные действия России могут усилиться, если Украина не получит адекватной поддержки со стороны Запада. В связи с этим он призвал продолжать помощь Киеву до тех пор, пока это необходимо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polske Radio.

"Если бы Украина была оставлена на милость российской агрессии, последовали бы новые нападения. Ситуация в мире ухудшилась бы, но Украина имеет право на солидарность, и мы полностью гарантируем ее на столько, сколько потребуется, во всех отношениях. Также потому, что мы все потрясены некоторыми жестокими действиями российских вооруженных сил", - заявил он.

Маттарелла подчеркнул, что на карту в войне в Украине поставлены ценности свободы и демократии, те самые ценности, добавил он, в защиту которых родился Европейский союз.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда заявлял, что Россия не может победить в войне против Украины, поскольку в ином случае Кремль продолжит нападать уже на другие страны.

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