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Президент Італії розпустив парламент

Фото: президент Італії Серджіо Матарелла підписав указ про розпуск парламенту (twitter.com/Quirinale)
Автор: Юлія Бойко

Президент Італії Серджіо Матарелла після відставки прем'єр-міністра Маріо Драгі розпустив парламент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter його адміністрації.

Повідомляється, що Матарелла сьогодні заслухав голів обох палат парламенту і відповідно до конституції країни підписав указ про розпуск Сенату Республіки і Палати депутатів.

Нагадаємо, сьогодні італійський прем'єр Маріо Драгі знову подав у відставку, і цього разу президент її прийняв.

Перед цим Сенат висловив йому довіру, однак прем'єр вважає, що пакт, який підтримував уряд національної єдності, перестав діяти і необхідно перезапустити уряд. Зокрема, через те, що депутати від ключової партії "Рух п'яти зірок", яка входить до коаліції, не брали участь у голосуванні за вотум.

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