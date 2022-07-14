Президент Італії не прийняв відставку Драгі

Повідомляється, що сьогодні Матарелла зустрівся з Драгі в квірінальському палаці.

"Президент не прийняв відставку і запропонував прем'єру з'явитися в парламент і виступити, щоб дати оцінку ситуації, що виникла за підсумками засідання сенату, що відбулося сьогодні", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, у парламенті Італії має пройти окреме голосування, яке покаже, чи має в своєму розпорядженні нинішній уряд підтримку більшості.

Зазначимо, сьогодні Драгі зберіг свій пост за підсумками голосування за вотум недовіри. Але через те, що "Рух п'яти зірок", який є ключовим союзником коаліції, відмовився голосувати, майбутнє уряду було поставлено під питання.