Президент Італії отримав першу дозу вакцини від COVID

У вівторок, 9 березня, 79-річний президент Італії Серджо Маттарелла отримав першу щеплення від коронавірусу. Він вакцинувався в головній інфекційної лікарні Італії імені Ладзаро Спалланцані в Римі.

Про це повідомляє ANSA .

Маттарелла був щеплений вакциною компанії Moderna. Після вакцинації він пробув ще 15 хвилин в медустанові під наглядом лікарів.

Наголошується, що італійський президент отримав щеплення в ході кампанії з вакцинації літніх людей.