Президент Італії отримав першу дозу вакцини від COVID
У вівторок, 9 березня, 79-річний президент Італії Серджо Маттарелла отримав першу щеплення від коронавірусу. Він вакцинувався в головній інфекційної лікарні Італії імені Ладзаро Спалланцані в Римі.
Про це повідомляє ANSA.
Маттарелла був щеплений вакциною компанії Moderna. Після вакцинації він пробув ще 15 хвилин в медустанові під наглядом лікарів.
Наголошується, що італійський президент отримав щеплення в ході кампанії з вакцинації літніх людей.
Нагадаємо, в Італії всім людям, які вже перехворіли COVID-19, будуть вводити лише одну дозу вакцини. У Міністерстві охорони здоров'я зазначили, що дане рішення заощадить дефіцитні дози препаратів від коронавірусу.
Крім того, в Італії дозволили вакцинувати від коронавірусу препаратом AstraZeneca пацієнтів віком від 65 років. Влади змінили свою позицію препарату слідом за низкою європейських країн.