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Президент Италии получил первую дозу вакцины от COVID

Новина українською → Рим, Вторник 09 марта 2021 14:46
Президент Италии получил первую дозу вакцины от COVID Фото: Серджо Маттарелла (flickr)
Автор: РБК-Украина

Во вторник, 9 марта, 79-летний президент Италии Серджо Маттарелла получил первую прививку от коронавируса. Он вакцинировался в главной инфекционной больнице Италии имени Ладзаро Спалланцани в Риме.

Об этом сообщает ANSA.

Маттарелла был привит вакциной компании Moderna. После вакцинации он пробыл еще 15 минут в медучреждении под наблюдением врачей.

Отмечается, что итальянский президент получил прививку в ходе кампании по вакцинации пожилых людей.

Напомним, в Италии всем людям, которые уже переболели COVID-19, будут вводить только одну дозу вакцины. В Министерстве здравоохранения отметили, что предпринятое решение сэкономит дефицитные дозы препаратов от коронавируса.

Кроме того, в Италии разрешили вакцинировать от коронавируса препаратом AstraZeneca пациентов в возрасте от 65 лет. Власти изменили свою позицию по препарату вслед за рядом европейских стран.

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