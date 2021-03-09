Президент Италии получил первую дозу вакцины от COVID

Во вторник, 9 марта, 79-летний президент Италии Серджо Маттарелла получил первую прививку от коронавируса. Он вакцинировался в главной инфекционной больнице Италии имени Ладзаро Спалланцани в Риме.

Об этом сообщает ANSA .

Маттарелла был привит вакциной компании Moderna. После вакцинации он пробыл еще 15 минут в медучреждении под наблюдением врачей.

Отмечается, что итальянский президент получил прививку в ходе кампании по вакцинации пожилых людей.