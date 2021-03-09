Президент Италии получил первую дозу вакцины от COVID
Во вторник, 9 марта, 79-летний президент Италии Серджо Маттарелла получил первую прививку от коронавируса. Он вакцинировался в главной инфекционной больнице Италии имени Ладзаро Спалланцани в Риме.
Об этом сообщает ANSA.
Маттарелла был привит вакциной компании Moderna. После вакцинации он пробыл еще 15 минут в медучреждении под наблюдением врачей.
Отмечается, что итальянский президент получил прививку в ходе кампании по вакцинации пожилых людей.
Напомним, в Италии всем людям, которые уже переболели COVID-19, будут вводить только одну дозу вакцины. В Министерстве здравоохранения отметили, что предпринятое решение сэкономит дефицитные дозы препаратов от коронавируса.
Кроме того, в Италии разрешили вакцинировать от коронавируса препаратом AstraZeneca пациентов в возрасте от 65 лет. Власти изменили свою позицию по препарату вслед за рядом европейских стран.