Президент Ірану не прийняв відставку глави МЗС

Хасан Роухані не прийняв відставку Джавада Заріфа

Президент Ирана Хасан Роухани не принял отставку Джавада Зарифа с поста главы Министерства иностранных дел страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Отставка не была принята",- отметил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Бахрам Гасеми. в своем телеграм-канале.

Представитель иранского МИД также отверг различные предположения о причинах предпринятого Зарифом шага.

Напомним, ранее сообщалось, что Зариф подал в отставку со своего поста. В своем обращении глава внешнеполитического ведомства также поблагодарил народ Ирана "за 67 месяцев поддержки".

Накануне глава Зариф заявил, что Иран ответит Соединенным Штатам Америки в случае ужесточения антииранских санкций в области экспорта нефти и что Тегеран будет участвовать в ядерной сделке до тех пор, пока это будет одобрять иранская нация.

Добавим, ранее МАГАТЭ заявило о соблюдении Ираном условий ядерной сделки. В частности, Иран своевременно предоставляет доступ ко всем объектам, которые инспекторам организации нужно посетить. Также в конфиденциальном квартальном отчете МАГАТЭ говорилось, что Тегеран соблюдает лимит обогащения урана и его запасы обогащенного урана не превышают допустимых.