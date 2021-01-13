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Президент Індонезії зробив щеплення COVID-вакциною Sinovac

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 13 січня, президент Індонезії Джоко Відодо отримав першу дозу вакцини від коронавірусу. Щеплення йому зробили препаратом виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

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Про це повідомляє Associated Press.

Як повідомляється, вакцинувалися також високопоставлені представники міністерства оборони Індонезії, поліції та служб охорони здоров'я.

Зазначається, що безкоштовна масова вакцинація населення в Індонезії розпочнеться у найближчі місяці. Першими щеплення отримають медичні працівники, держслужбовці та інші особи з групи ризику.

Нагадаємо, 11 січня Агентство з контролю за продуктами харчування і ліками Індонезії видало дозвіл на екстрене використання вакцини компанії Sinovac. Індонезія стала першою після Китаю країною, що видала дозвіл.

Крім того, цією вакциною планують масово вакцинувати українців у лютому. У держпідприємстві "Медичні закупівлі" заявили, що міністр охорони здоров'я України Максим Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від коронавірусу для України.

Також вчора в Бразилії заявили, що ефективність вакцини від коронавірусу Sinovac склала близько 50,4%.

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