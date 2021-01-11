Індонезія видала дозвіл на використання вакцини Sinovaс. Її чекає Україна

Фото: вакцина Sinovac (GettyImages)

Агентство з контролю за продуктами харчування і ліками Індонезії видало дозвіл на екстрене використання вакцини від коронавірусу компанії Sinovac. Індонезія стала першою після Китаю країною, що видала дозвіл.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Підкреслюється, що проміжні дані випробування на людях на пізньому етапі в Індонезії показали, що вакцина була ефективною на 65,3%.

Саме на цей препарат очікує й Україна.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що перші поставки вакцини в Україну для проведення масової вакцинації очікуються в лютому. Договір укладено з китайської фармкомпанією Sinovac Biotech.

При цьому Україна у своєму плані вакцинації не збирається використовувати російську вакцину.

Як писало РБК-Україна, у держпідприємстві "Медичні закупівлі" заявили, що Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від коронавірусу для України. У ДП підкреслювали, що він перевищив свої повноваження.

Крім того, Україна направила Європейській комісії лист з проханням допомогти з постачаннями вакцини від COVID.