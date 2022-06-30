Президент Хорватії попередив НАТО про ймовірність дестабілізації в Боснії та Герцеговині

Президент Хорватії Зоран Міланович попередив лідерів країн-членів НАТО на саміті в Мадриді про небезпеку дестабілізації ситуації в Боснії та Герцеговині.

"Мене турбують події у Боснії та Герцеговині. Я боюся, що в цій ситуації поступовий прогрес, на який багато оптимістів сподіваються, відверто малоймовірний. У кращому випадку нічого не зміниться після виборів, що відбудуться у жовтні, а ймовірніше, що проблеми в Боснії та Герцеговині загострюватимуться і нинішня політична криза може посилитися", - заявив Зоран Міланович.

За його словами, за збереження поточного розвитку ситуації в Боснії та Герцеговині результати виявляться негативними як для самої держави, так і для Хорватії та НАТО.

"У зв'язку зі своєю минулою і нинішньою участю альянс має інтерес і відповідальність за Боснію і Герцеговину і не може дозволити собі ігнорувати кризу, що розростається в цій країні", - продовжував президент Хорватії.

При цьому Міланович висловив сподівання на більш активне включення країн-членів НАТО та ЄС у процес боснійського врегулювання, у тому числі з прицілом на дотримання прав національної хорватської меншини у цій країні.