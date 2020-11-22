Президент Гватемали засудив підпал будівлі парламенту

Протестуючі підпалили частину будівлі Конгресу Гватемали. Це сталося після того, як депутати схвалили секвестр бюджету у сфері освіти і охорони здоров'я країни.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Глава держави додав, що зараз зустрічається з різними групами депутатів для внесення змін до головного кошторису країни.

Зазначено, що 7 тисяч людей зібралися біля стін парламенту країни і протестують проти бюджету. Парламентарії вирішили урізати фінансування у галузі освіти та охорони здоров'я країни.

Завдані збитки будівлі поки не підрахували.

При цьому віце-президент країни Гільєрмо Кастілло вже запропонував свою відставку і закликав президента взяти з нього приклад "заради блага країни".

Як писало РБК-Україна, раніше стало відомо, що сотні протестуючих захопили Конгрес Гватемали в цю суботу і підпалили кілька кімнат всередині. Депутатів всередині будівлі парламенту не було.

Учасники мітингів виламали вхідні двері в будівлю парламенту, а також розбили вікна. Вони кинули всередину смолоскипи, які розпалили пожежу.

Правоохоронці застосували сльозогінний газ проти протестувальників.

Нагадаємо, влітку 2017 року Рада міністрів Гватемали оголосила надзвичайне суспільне становище через стан доріг, які розташовані на території країни.