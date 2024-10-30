Президент Грузии отказалась идти на допрос в прокуратуру

Президент Грузии утверждает, что ее вызов в прокуратуру "странным образом совпадает с указаниями Дмитрия Медведева". Заместитель председателя Совбеза России накануне призвал "отстранить от должности и арестовать" Зурабишвили.

"Я обращаюсь в прокуратуру, вы подотчетны народу, общественность требует от вас немедленного расследования, а не моих доказательств, и никто не ожидает, что прокуратура в этой ситуации сегодня начнет очевидные политические процессы против президента", - отметила она.

Зурабишвили подчеркнула, что не намерена появляться в прокуратуре, и призвала ее "избегать политического сведения счетов".

"Более того, в этот момент, наши партнеры тоже на это смотрят – сможет ли прокуратура быть независимой, беспристрастной. Так что пусть прокуратура начнет свою работу, а президент займется своей. Как президент я продолжу свою работу и не собираюсь отчитываться перед прокуратурой", - добавила она.