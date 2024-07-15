Президент Грузии обжалует закон об "иноагентах" в конституционном суде
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обжалует закон об "иноагентах" в конституционном суде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TV Pirveli.
Зурабишвили считает, что закон об "иноагентах" антинационален и несовместим с конституцией.
Если Конституционный суд примет жалобу президента, Эка Беселия будет защищать интересы Зурабишвили.
"Сегодня иск будет направлен в суд, и я надеюсь, что скоро будет назначено судебное заседание, что это дело и этот иск будут рассмотрены быстро, потому что время очень важно. Как будет представлен в этом процессе президент, мы увидим, однако он реально участвует в этом процессе и, естественно, снизит усилия, чтобы избежать того большого ущерба, который этот закон принес стране", - заявила адвокат президента Грузии.
Она добавила, что суду не следует использовать летний период как повод отложить рассмотрение дела, поскольку сроки имеют большое значение и этого решения ждет вся страна.
"В иске содержится требование приостановить действие нормы до того, как Конституционный суд по существу разрешит этот спор, т.е. на нормативном заседании, на начальном этапе, а действие этого закона приостанавливается", - заявила адвокат.
Грузинский закон об "иноагентах"
Несмотря на вето президента Саломе Зурабишвили, 28 мая парламент Грузии проголосовал за закон "О прозрачности иностранного влияния", фактически его принимая. Этот шаг вызвал резкую критику со стороны западных партнеров и спровоцировал массовые протесты в грузинском обществе, ведь данный закон фактически является копией аналогичного закона, действующего в России.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предупреждал, что европейская перспектива Грузии будет отменена, если Тбилиси продолжат свою политику.
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