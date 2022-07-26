Президент Грузії звинуватила РФ у новій формі анексії частини територій країни: що відомо

Росія має намір отримати частину грузинського курорту Бічвінта за допомогою договору з так званою "Республікою Абхазія". Такі наміри є черговою формою анексії з боку Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Грузії Саломе Зурабішвілі у Twitter.

"Те, що ми бачимо в Бічвінта, це форма анексії території Грузії Росією. Ми бачимо гостру реакцію людей на ці події. Це результат безперервної окупації. Я категорично засуджую це і закликаю міжнародне співтовариство жорсткого реагування", - підкреслила вона.

Варто зауважити, що раніше в мережі поширили договір РФ і "Республіки Абхазія", який передбачає "оренду" Росією реліктового гаю, набережної і акваторії, які знаходяться в Бічвінта. Всього росіяни можуть анексувати близько 186 га землі і 115 га морського простору.