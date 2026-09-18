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Президент Финляндии призвал граждан быть готовыми к возможным диверсиям в стране

01:30 18.09.2026 Пт
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Фото: Александр Стубб (Getty Images)

Президент Финляндии Александр Стубб призвал жителей страны морально готовится к возможным диверсиям на территории государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Помимо диверсий, Стубб посоветовал финам быть готовыми к дронам, которые залетают на территорию страны. На данный момент известно, что с начала 2026 года года в Финляндии упали уже четыре беспилотника.

По словам финского лидера, речь идет не только о привычной войне, но и о гибридном противостоянии.

"Первый тип - кинетическая война, которую мы сейчас видим между Украиной и Россией. Второй - гибридная война, которую Россия ведет против Европы", - сказал он.

В то же время Стубб подчеркнул, что причин для паники нет. По его словам, армия и власть быстро усилили меры противодействия гибридным угрозам и дронам.

Также он добавил, что важно сохранить спокойствие, сдержанно воспринимать новости и не реагировать на каждый тревожный сигнал.

Что еще важно знать

Напомним, в конце августа Александр Стубб заявил, что не верит в то, что Россия когда-либо захочет напасть на НАТО. Он аргументировал это собственными разведданными, а также средствами сдерживания, по типу ядерного оружия.

Также он сказал, что несмотря на гибридные атаки России, Европе нужно искать контакт с Кремлем и вести диалог.

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