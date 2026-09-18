Президент Финляндии призвал граждан быть готовыми к возможным диверсиям в стране

Президент Финляндии Александр Стубб призвал жителей страны морально готовится к возможным диверсиям на территории государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
Помимо диверсий, Стубб посоветовал финам быть готовыми к дронам, которые залетают на территорию страны. На данный момент известно, что с начала 2026 года года в Финляндии упали уже четыре беспилотника.
По словам финского лидера, речь идет не только о привычной войне, но и о гибридном противостоянии.
"Первый тип - кинетическая война, которую мы сейчас видим между Украиной и Россией. Второй - гибридная война, которую Россия ведет против Европы", - сказал он.
В то же время Стубб подчеркнул, что причин для паники нет. По его словам, армия и власть быстро усилили меры противодействия гибридным угрозам и дронам.
Также он добавил, что важно сохранить спокойствие, сдержанно воспринимать новости и не реагировать на каждый тревожный сигнал.
Напомним, в конце августа Александр Стубб заявил, что не верит в то, что Россия когда-либо захочет напасть на НАТО. Он аргументировал это собственными разведданными, а также средствами сдерживания, по типу ядерного оружия.
Также он сказал, что несмотря на гибридные атаки России, Европе нужно искать контакт с Кремлем и вести диалог.