Президент Финляндии призвал граждан быть готовыми к возможным диверсиям в стране

Помимо диверсий, Стубб посоветовал финам быть готовыми к дронам, которые залетают на территорию страны. На данный момент известно, что с начала 2026 года года в Финляндии упали уже четыре беспилотника.

По словам финского лидера, речь идет не только о привычной войне, но и о гибридном противостоянии.

"Первый тип - кинетическая война, которую мы сейчас видим между Украиной и Россией. Второй - гибридная война, которую Россия ведет против Европы", - сказал он.

В то же время Стубб подчеркнул, что причин для паники нет. По его словам, армия и власть быстро усилили меры противодействия гибридным угрозам и дронам.

Также он добавил, что важно сохранить спокойствие, сдержанно воспринимать новости и не реагировать на каждый тревожный сигнал.