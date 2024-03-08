Президент Финляндии считает маловероятным нападение РФ, а учения НАТО - сигналом для Москвы

Новый президент Финляндии приехал в норвежский город Альта, где проходят учения стран НАТО Nordic Response. Стубб встретился с премьер-министром Норвегии Йонасом Стере.

Финляндия впервые участвует в совместных оборонных учениях НАТО как член Альянса. По словам Стубба, эти учения - это послание России о том, что НАТО сможет ответить, если Москва нападет.

По его мнению, Россия не отважится напасть на Финляндию.

"Нужно отрабатывать разные сценарии, но я не думаю, что это произойдет", - сказал Стубб.

Добавим, что учения Nordic Response 24 начались в понедельник в северных районах Финляндии, Норвегии и Швеции. В них принимают участие около 20 тысяч военнослужащих из 14 разных стран.

Что этому предшествовало

Напомним, ранее немецкое издание Bild опубликовало сценарий военных учений Германии, во время которых немецкие вооруженные силы готовятся к гибридной атаке России на восточном фланге НАТО.

Чиновник НАТО прокомментировал материал издания Bild и заявил, что Альянс получил сценарий обучения, который всегда представляет собой мнимую ситуацию для проверки военных возможностей в том или ином районе.

В Министерстве обороны Литвы также прокомментировали ситуацию. Там заявили, что пока нет угрозы нападения России на НАТО, потому что Москва сосредоточилась на Украине.