Президент Финляндии считает маловероятным нападение РФ, а учения НАТО - сигналом для Москвы

Президент Финляндии Александр Стубб считает маловероятным нападение России на его страну. По его мнению, масштабные учения НАТО - это послание для Москвы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
Новый президент Финляндии приехал в норвежский город Альта, где проходят учения стран НАТО Nordic Response. Стубб встретился с премьер-министром Норвегии Йонасом Стере.
Финляндия впервые участвует в совместных оборонных учениях НАТО как член Альянса. По словам Стубба, эти учения - это послание России о том, что НАТО сможет ответить, если Москва нападет.
По его мнению, Россия не отважится напасть на Финляндию.
"Нужно отрабатывать разные сценарии, но я не думаю, что это произойдет", - сказал Стубб.
Добавим, что учения Nordic Response 24 начались в понедельник в северных районах Финляндии, Норвегии и Швеции. В них принимают участие около 20 тысяч военнослужащих из 14 разных стран.
Напомним, ранее немецкое издание Bild опубликовало сценарий военных учений Германии, во время которых немецкие вооруженные силы готовятся к гибридной атаке России на восточном фланге НАТО.
Чиновник НАТО прокомментировал материал издания Bild и заявил, что Альянс получил сценарий обучения, который всегда представляет собой мнимую ситуацию для проверки военных возможностей в том или ином районе.
В Министерстве обороны Литвы также прокомментировали ситуацию. Там заявили, что пока нет угрозы нападения России на НАТО, потому что Москва сосредоточилась на Украине.
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