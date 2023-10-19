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Президент Финляндии выразил готовность для разговора с Путиным и назвал условие

Фото: Президент Финляндии Саули Ниинисте (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Финляндии Саули Ниинисте выразил готовность говорить с российским диктатором Владимиром Путиным в случае, если это принесет мир в Украине.

Об этом заявил лидер Финляндии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Президент отметил, что Финляндии пришлось годами готовиться к тому, что со стороны России может случиться что угодно.

Также глава государства надеется, что война в Украине не перерастет в длительный замороженный конфликт. По мнению Ниинисте, ситуация сейчас имеет признаки перерастания в позиционную войну.

Переговоры с Путиным

Ниинисте также отметил, что готовность разговаривать с Владимиром Путиным - это вопрос европейского выбора. 

Лично он готов был бы поговорить с российским диктатором, если бы это способствовало достижению мира в Украине. Однако, по его словам, сейчас предпосылок к этому не видно.

"Не думаю, что Владимир Путин сейчас позвонит", - резюмировал Ниинисте.

Переговоры Украины и РФ

Следует отметить, что Украина и Россия проводили несколько раундов переговоров в начале полномасштабного вторжения. Пока переговоры "на паузе".

Президент Владимир Зеленский и другие представители власти отмечали, что Украина не вернется за стол переговоров, пока Москва не выведет свои войска.

Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина не будет проводить переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Обещаниям Кремля нельзя доверять.

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