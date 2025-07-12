Президент Финляндии тайно принял участие в триатлоне: показал неожиданный результат

Слухи начали распространяться Йоройненом в пятницу, ведь в городе в эти дни проходят традиционные выходные по триатлону.

В пятницу состоялись соревнования по спринту и в стартовом списке спринт-триатлона появилось загадочное имя AS.

Однако подтвердились слухи как только на старте действительно появилась знакомая фигура президента Стубба.

Стубб преодолел 750-метровый заплыв, 20-километровую велопрогулку и 5-километровый бег чуть больше чем за час. Его финишного времени 1:04:19 хватило для второго места в категории мужского фитнеса.

Стубб отставал от Арто Валлина, который выиграл мужскую гонку, на минуту 19 секунд. Выступление Стубба, по данным местных СМИ, было безупречным, поскольку в мужской фитнес-гонке приняли участие 45 участников.