Президент Финляндии тайно принял участие в триатлоне: показал неожиданный результат

Президент Финляндии Александр Стубб принял участие в триатлоне под псевдонимом. О его участии стало известно только на старте, когда местные узнали главу государства среди участников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на финское издание Ilta-Sanomat.
Слухи начали распространяться Йоройненом в пятницу, ведь в городе в эти дни проходят традиционные выходные по триатлону.
В пятницу состоялись соревнования по спринту и в стартовом списке спринт-триатлона появилось загадочное имя AS.
Однако подтвердились слухи как только на старте действительно появилась знакомая фигура президента Стубба.
Стубб преодолел 750-метровый заплыв, 20-километровую велопрогулку и 5-километровый бег чуть больше чем за час. Его финишного времени 1:04:19 хватило для второго места в категории мужского фитнеса.
Стубб отставал от Арто Валлина, который выиграл мужскую гонку, на минуту 19 секунд. Выступление Стубба, по данным местных СМИ, было безупречным, поскольку в мужской фитнес-гонке приняли участие 45 участников.
Заметим, что в последнее время Стубб активно участвует в решении вопросов, касающихся прекращения огня в Украине.
Недавно президент отметил, что американский президент Дональд Трамп начинает проявлять нетерпение в вопросе войны России против Украины. Но, как отметил финский президент, в правильном направлении.
А ранее сегодня даже стало известно, что Стубб назвал вторжение России в Украину самой большой тактической и стратегической ошибкой в современной истории.
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