Президент Финляндии сомневается, что Россия согласится на 20-пунктный мирный план

Президент Финляндии Александр Стубб сомневается, что Россия одобрит 20-пунктный план как часть договоренностей о завершении войны. Поэтому важно усиливать поддержку Украины.

Об этом Стубб заявил во время "украинского завтрака" на Всемирном экономическом форуме, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

По словам Стубба, Украина, США и европейские страны способны договориться о "хорошем пакете" решений для достижения прочного мира. В то же время он сомневается, что Россия согласится на такие договоренности.

Президента Финляндии беспокоит позиция Москвы, поэтому поддержка Украины должна продолжаться и в дальнейшем. В этом он согласился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Стубб также отметил, что Финляндия как новый член НАТО может играть важную роль в укреплении безопасности в Арктическом регионе.

Отдельно президент Финляндии остановился на стратегических целях российского диктатора Владимира Путина, которые, по его словам, потерпели провал.

В частности, Путин стремился захватить Украину и сделать ее частью России, однако этого не произойдет. Стубб выразил убеждение, что Украина в будущем станет членом Европейского Союза.

Также Кремль пытался остановить расширение НАТО, но взамен получил вступление Финляндии и Швеции в Альянс, что фактически удвоило протяженность границы России с НАТО.

Кроме того, Путин стремился усилить влияние России в мире, однако ситуация в Центральной Азии, на Южном Кавказе, а также в Иране и Венесуэле свидетельствует об обратном.

"Это не совсем история успеха с точки зрения Кремля", - отметил Стубб.

Президент Финляндии также отверг утверждение о победе России в войне. По его словам, РФ ежедневно теряет около тысячи солдат, тогда как российская экономика испытывает серьезные проблемы из-за высокой инфляции и процентных ставок.