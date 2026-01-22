Президент Финляндии сомневается, что Россия согласится на 20-пунктный мирный план
Президент Финляндии Александр Стубб сомневается, что Россия одобрит 20-пунктный план как часть договоренностей о завершении войны. Поэтому важно усиливать поддержку Украины.
Об этом Стубб заявил во время "украинского завтрака" на Всемирном экономическом форуме, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
По словам Стубба, Украина, США и европейские страны способны договориться о "хорошем пакете" решений для достижения прочного мира. В то же время он сомневается, что Россия согласится на такие договоренности.
Президента Финляндии беспокоит позиция Москвы, поэтому поддержка Украины должна продолжаться и в дальнейшем. В этом он согласился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Стубб также отметил, что Финляндия как новый член НАТО может играть важную роль в укреплении безопасности в Арктическом регионе.
Отдельно президент Финляндии остановился на стратегических целях российского диктатора Владимира Путина, которые, по его словам, потерпели провал.
В частности, Путин стремился захватить Украину и сделать ее частью России, однако этого не произойдет. Стубб выразил убеждение, что Украина в будущем станет членом Европейского Союза.
Также Кремль пытался остановить расширение НАТО, но взамен получил вступление Финляндии и Швеции в Альянс, что фактически удвоило протяженность границы России с НАТО.
Кроме того, Путин стремился усилить влияние России в мире, однако ситуация в Центральной Азии, на Южном Кавказе, а также в Иране и Венесуэле свидетельствует об обратном.
"Это не совсем история успеха с точки зрения Кремля", - отметил Стубб.
Президент Финляндии также отверг утверждение о победе России в войне. По его словам, РФ ежедневно теряет около тысячи солдат, тогда как российская экономика испытывает серьезные проблемы из-за высокой инфляции и процентных ставок.
Мирный план из 20 пунктов
Мирный план из 20 пунктов, наработанный во время консультаций между Киевом и Вашингтоном, стал базовым документом для завершения войны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По словам президента Владимира Зеленского, документ предусматривает предоставление Украине надежных гарантий безопасности, а численность Вооруженных сил Украины в мирное время должна составлять 800 тысяч военных.
Зеленский также отметил, что сам план уже согласован примерно на 90%, тогда как гарантии безопасности со стороны США согласованы на 100%.
Ожидается, что соглашение из 20 пунктов должны подписать четыре стороны - Украина, Россия, страны Европы и Соединенные Штаты.