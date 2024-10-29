Президент Финляндии поднял вопрос о российской агрессии в беседе с Си Цзиньпином

"Сейчас мы находимся в ситуации, когда российская агрессия нарушила международное право", - сказал Стубб в кратком выступлении перед тем, как он и Си Цзиньпин начали личные переговоры в Пекине. - Я с нетерпением жду обсуждения мирных решений на этом пути".

В ходе беседы Си Цзиньпин подтвердил, что Китай готов работать с соответствующими сторонами для содействия мирному урегулированию "кризиса", сообщила позднее государственная телекомпания China Central Television.

До 31 октября Стубб находится с официальным визитом в Китае. Это первый государственный визит финского лидера с 2019 года. В июле Стубб призвал Си помочь положить конец войне в Украине, заявив, что зависимость России от Китая означает, что Си Цзиньпин может разрешить вопрос одним телефонным звонком.

На прошлой неделе заявил, что он сообщит Си Цзиньпину, что мирное соглашение невозможно без участия Украины.

Си Цзиньпин пытается изобразить Китай как нейтрального игрока в войне. Его правительство обвинило США и Организацию Североатлантического договора в разжигании конфликта, в то время как Вашингтон и лидеры НАТО обвинили Пекин в потворстве российской агрессии посредством экономической и технологической поддержки.

Финляндия вступила в НАТО в прошлом году, завершив бурный процесс вступления, начатый вторжением России в Украину, которое перевернуло ландшафт европейской безопасности. Эта скандинавская страна предоставила Киеву военную поддержку, включая противовоздушную оборону и тяжелые боеприпасы.