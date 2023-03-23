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Президент Финляндии подписал законы о вступлении страны в НАТО

Фото: президент Финляндии Саули Ниинисте (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент ФинляндииСаули Ниинисте сегодня, 23 марта, подписал законы о членстве страны в НАТО. Это был последний шаг ратификации необходимых документов на национальном уровне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Президент подписал законы на последнем заседании парламента Финляндии.

Процесс одобрения документов для Финляндии завершен. Однако страна все еще ожидает ратификацию членства в НАТО со стороны парламентов Венгрии и Турции.

Напомним, ранее президент Финляндии допустил возможность вступления в НАТО без Швеции.

Как сообщалось ранее, после сожжения Корана на акциях протеста в Швеции президент Турции заявил, что Стокгольму не следует рассчитывать на поддержку ее членства в НАТО. Однако он подчеркнул, что его позиция не касается Финляндии.

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