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Президент Фінляндії вакцинувався від коронавірусу

Автор: Даша Харченко

Президент Фінляндії Саулі Нііністе отримав перше щеплення від коронавірусу. Щеплення було зроблено вакциною виробництва Pfizer/BioNTech.

Про це повідомляє Yle.

Лідер країни додав, що буде продовжувати дотримуватися карантинних обмежень із поваги до інших людей.

"Навіть людина, яка перехворіла і пройшла вакцинацію, може поширювати вірус", - написав Нііністе у своєму Twitter.

Нагадаємо, днями фінська лабораторія Vita Laboratoriot заявила про підтвердження випадку зараження новим штамом коронавірусу у Фінляндії. Однак виникнути цей штам коронавірусу міг за межами Фінляндії. Тепер у Фінляндії планують модернізувати ПЛР-тести для виявлення цього штаму коронавірусу.

Також у Фінляндії вирішили перенести муніципальні вибори через пандемію коронавірусу. Відповідне рішення прийняли в Міністерстві юстиції.

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