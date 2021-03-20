Президент Фінляндії вакцинувався від коронавірусу

Лідер країни додав, що буде продовжувати дотримуватися карантинних обмежень із поваги до інших людей.

"Навіть людина, яка перехворіла і пройшла вакцинацію, може поширювати вірус", - написав Нііністе у своєму Twitter.

Нагадаємо, днями фінська лабораторія Vita Laboratoriot заявила про підтвердження випадку зараження новим штамом коронавірусу у Фінляндії. Однак виникнути цей штам коронавірусу міг за межами Фінляндії. Тепер у Фінляндії планують модернізувати ПЛР-тести для виявлення цього штаму коронавірусу.

Також у Фінляндії вирішили перенести муніципальні вибори через пандемію коронавірусу. Відповідне рішення прийняли в Міністерстві юстиції.