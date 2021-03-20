UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Президент Финляндии вакцинировался от коронавируса

Автор: Даша Харченко

Президент Финляндии Саули Ниинисте получил первую прививку от коронавируса. Прививка была сделана вакциной производства Pfizer/BioNTech.

Об этом сообщает Yle.

Лидер страны добавил, что будет продолжать придерживаться карантинных ограничений из уважения к другим людям.

"Даже человек, переболевший и прошедший вакцинацию, может распространять вирус", - написал Ниинисте в своем Twitter.

Напомним, на днях финская лаборатория Vita Laboratoriot заявила о подтверждении случая заражения новым штаммом коронавируса в Финляндии. Однако возникнуть этот штамм коронавируса мог за пределами Финляндии. Теперь в Финляндии планируют модернизировать ПЦР-тесты для выявления этого штамма коронавируса.

Также в Финляндии решили перенести муниципальные выборы из-за пандемии коронавируса. Соответствующее решение приняли в Министерстве юстиции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ФинляндияКоронавирус
Читайте также
В Британии установили новый рекорд COVID-прививок: более 600 тысяч за сутки
Прогноз погоды