ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Президент Фінляндії вакцинувався від коронавірусу

Новость на русском → Фінляндія, Субота 20 березня 2021 04:11
Президент Фінляндії вакцинувався від коронавірусу Фото: Саулі Нііністе (instagram.com/sauli2018)
Автор: Даша Харченко

Президент Фінляндії Саулі Нііністе отримав перше щеплення від коронавірусу. Щеплення було зроблено вакциною виробництва Pfizer/BioNTech.

Про це повідомляє Yle.

Лідер країни додав, що буде продовжувати дотримуватися карантинних обмежень із поваги до інших людей.

"Навіть людина, яка перехворіла і пройшла вакцинацію, може поширювати вірус", - написав Нііністе у своєму Twitter.

Нагадаємо, днями фінська лабораторія Vita Laboratoriot заявила про підтвердження випадку зараження новим штамом коронавірусу у Фінляндії. Однак виникнути цей штам коронавірусу міг за межами Фінляндії. Тепер у Фінляндії планують модернізувати ПЛР-тести для виявлення цього штаму коронавірусу.

Також у Фінляндії вирішили перенести муніципальні вибори через пандемію коронавірусу. Відповідне рішення прийняли в Міністерстві юстиції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Финляндия Коронавірус
NEWS
РНБО найближчим часом проведе засідання з локдауну в Україні
РНБО найближчим часом проведе засідання з локдауну в Україні
DAILY
Взяли паузу: чому у світі припиняють вакцинацію AstraZeneca і як бути Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Взяли паузу: чому у світі припиняють вакцинацію AstraZeneca і як бути Україні