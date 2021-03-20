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Президент Финляндии вакцинировался от коронавируса

Новина українською → Финляндия, Суббота 20 марта 2021 04:11
Президент Финляндии вакцинировался от коронавируса Фото: Сауле Нііністе (instagram.com/sauli2018)
Автор: Даша Харченко

Президент Финляндии Саули Ниинисте получил первую прививку от коронавируса. Прививка была сделана вакциной производства Pfizer/BioNTech.

Об этом сообщает Yle.

Лидер страны добавил, что будет продолжать придерживаться карантинных ограничений из уважения к другим людям.

"Даже человек, переболевший и прошедший вакцинацию, может распространять вирус", - написал Ниинисте в своем Twitter.

Напомним, на днях финская лаборатория Vita Laboratoriot заявила о подтверждении случая заражения новым штаммом коронавируса в Финляндии. Однако возникнуть этот штамм коронавируса мог за пределами Финляндии. Теперь в Финляндии планируют модернизировать ПЦР-тесты для выявления этого штамма коронавируса.

Также в Финляндии решили перенести муниципальные выборы из-за пандемии коронавируса. Соответствующее решение приняли в Министерстве юстиции.

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