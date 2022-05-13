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Президент Фінляндії обговорив наступні кроки для вступу в НАТО з лідерами США та Швеції

Фото: Саулі Нііністьо та Джо Байден (twitter.com/niinisto)
Автор: Антон Федорців

Наступні кроки Фінляндії на шляху до членства в Північноатлантичному альянсі президент Саулі Нііністьо обговорив із американським президентом Джо Байденом і прем'єр-міністеркою Швеції Магдаленою Андерссон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Розмова лідерів трьох держав, за даними Білого дому, тривала 40 хвилин. Бесіда відбулася наступного дня після заяв президента та прем'єр-міністерки Фінляндії про намір якомога швидшого вступу в НАТО.

Найімовірніше, сторони домоволялися про гарантії безпеки в перехідний період. Фінляндія має спільний 800-кілометровий кордон із Росією. У Кремлі рішення фінської влади інтегруватися в оборонний союз назвали загрозою РФ і попередили про "військові кроки" у відповідь.

Натомість прем'єр-міністерка Швеції додала, що лідери обговорили російську агресію проти України, а також політику безпеки двох скандинавських країн. Андерссон подякувала США за "підтримку безпеки та згаданої політики безпеки".

Напередодні Росія пригрозила "військовими кроками" та іншими заходами впливу, якщо Фінляндія і Швеція приєднаються до НАТО. У Москві євроатлантичні прагнення обох держав назвали загрозою нацбезпеці.

До слова, Росія вирішила припинити електропостачання до Фінляндії з 14 травня.

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