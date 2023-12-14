Президент Европарламента ответила, возможно ли убедить Орбана в вопросе по Украине

"Я на каждом Европейском совете получаю этот вопрос (относительно того, как убедить Орбана - ред). Но при каждой дискуссии о пакетах санкций. Потому что всегда интересует, будет ли единство. И оно всегда пока что было", - сказала Мецола.

Президент Европарламента надеется, что это единство будет сохраняться и дальше.

"Единство Европейского совета по тем вопросам, которые мы по нашему убеждению верим, что Украина заслужила. Состоялось много разговоров и дискуссий по этому вопросу. И если посмотреть на тот прогресс, который состоялся по отношению к нацменьшинствам в Украине, что является важным вопросом для Венгрии. Мы видим этот прогресс", - отметила Мецола.

Также, по ее словам, нужно рассматривать другие вопросы и предосторожности, которые до сих пор стоят на повестке дня для того, чтобы четко понимать, что решение о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС будет принято положительно.

"Надеюсь, что после обеда мы узнаем это решение", - добавила президент Европарламента.

Саммит ЕС

Напомним, 14-15 декабря пройдет саммит лидеров стран ЕС. На нем будут обсуждаться несколько вопросов, касающихся Украины. В частности, начало переговоров о вступлении в ЕС, а также предоставление 50 млрд евро экономической поддержки и выделение еще 20 млрд евро на армию Украины. Кроме того, в повестке дня новый пакет санкций против России.

Венгрия готова пойти на компромиссы по финансовым вопросам, но блокирует переговоры о вступлении Украины.

Начало саммита отложили, поскольку президент Европейского совета Шарль Мишель, лидер Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц встречаются с премьером Венгрии Виктором Орбаном, чтобы уговорить его изменить свою позицию по Украине.

Прибыв на саммит лидеров ЕС, Орбан заявил, что Венгрия "не сдвинется с места" в вопросе членства Украины в ЕС.

Даст ли Брюссель Украине 50 млрд евро и когда начнутся переговоры о вступлении в ЕС - читайте в материале РБК-Украина.