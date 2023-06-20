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Президент Еврокомиссии подтвердила выделение Украине помощи на 50 млрд евро

Фото: президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Европейский Союз выделит пакет финансовой помощи в размере около 50 млрд евро для поддержки Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Мы предлагаем кредит для Украины на следующие 4 года в размере до 50 миллиардов евро", - написала она.

Как уточнила фон дер Ляйен, это позволит "обеспечить предсказуемое финансирование на пути к ЕС вместе с глобальными партнерами и частным сектором".

Помощь Украине от ЕС на 50 млрд евро: подробности

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 19 июня. Не стало секретом, что темой общения стали дальнейшая финансовая поддержка Украины и вопросы принятия 11-го пакета санкций ЕС против России.

Уже 20 июня стало известно, что Европейский Союз готов предложить пакет финансовой помощи в размере около 50 млрд евро для поддержки Украины.

Как сообщил Bloomberg, помощь буде предоставляться в виде грантов, льготных кредитов и гарантий в течение 4 лет - с 2024 по 2027 года. При этом размер ежегодной помощи будет меньше, чем 18 млрд евро, которые ЕС предлагает в этом году.

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