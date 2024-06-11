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Президент Еврокомиссии: ЕС должен начать переговоры с Украиной о вступлении в июне

Вторник 11 июня 2024 13:05
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Президент Еврокомиссии: ЕС должен начать переговоры с Украиной о вступлении в июне Фото: Урсула фон дер Ляен, президент Европейской комиссии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина выполнила все шаги, прописанные Европейской комиссией. Европейский союз (ЕС) должен начать переговоры со страной по интеграции в июне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен во время церемонии открытия Ukraine Recovery Conference 2024.

"Украина выполнила все шаги, которые мы прописали, которые мы сформулировали. И поэтому мы верим, что Европейский союз должен начать переговоры о вступлении уже до конца этого месяца.", - заявила президент Еврокомиссии.

В конце она добавила, что ЕС является домом, как для Харькова, так и для Украины в целом.

Путь Украины к членству в ЕС

Киев подал заявку на членство в ЕС еще в конце февраля 2022 года, после полномасштабного вторжения Российской Федерации. Уже в июне того же года Еврокомиссия представила выводы по заявке, а страны-члены блока предоставили Украине статус кандидата на вступление в ЕС.

7 июня 2024 года Еврокомиссия призвала ЕС начать переговоры по вступлению Украины и Молдовы.

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