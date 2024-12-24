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Президент Эстонии убежден, что его страна избежит войны

Вторник 24 декабря 2024 22:19
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Президент Эстонии убежден, что его страна избежит войны Фото: президент Эстонии Алар Карис (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Эстонии Алар Карис считает что его страна сможет избежать войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Президента Эстонии спросили по поводу страха у молодежи по поводу возможной войны и необходимости выезжать из страны.

"Я думаю, что нужно отвечать так: никуда уезжать не придется, потому что войны не будет. Я уверен, что наша воля к обороне достаточно высока. Это показывают исследования. Но мы не хотим проверять это на практике", - сказал Карис.

По его словам, Эстония не хотела бы тестировать 5-ю статью договора НАТО или проверять, убегут ли люди, возьмут ли в руки оружие и станут на защиту.

"Мы этого не хотим, поэтому должны сделать все, чтобы никто сюда не пришел и чтобы даже мысли об этом не возникло", - заявил он.

Дипломатические отношения с Эстонией и Россией

Отношения между Эстонией и Россией обострились из-за поддержки Украины, усиления санкций против РФ и увеличения оборонных расходов Таллинном. Москва ответила антиэстонской риторикой, высылкой дипломатов и замораживанием соглашений. Напряжение возросло из-за демаркации границы, демонтажа советских памятников и поддержки Украины в НАТО. С 8 августа Эстония усилила таможенный контроль на границе с РФ для предотвращения обхода санкций.

Также мы писали, что на границе с Эстонией россияне пытаются показать, что страны Балтии под прицелом и могут быть следующими. Они начали устраивать масштабные провокации.

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