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Президент Эстонии: будущее с Россией невозможно, пока не осудят военных преступников

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Среда 26 апреля 2023 19:51
Президент Эстонии: будущее с Россией невозможно, пока не осудят военных преступников Фото: президент Эстонии Алар Карис (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Будущее с Россией невозможно, если военные преступники не предстанут перед судом.

Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис членам парламента Латвии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

"Мы сможем думать о совместном будущем с Россией только после того, как чудовищные военные преступления будут преданы суду. Одним из шипов в нашей стороне является возможность привлечения к ответственности российского руководства, развязавшего террор и геноцид против Украины", - заявил он.

В своем выступлении Карис подчеркнул жестокость войны в Украине под руководством России, заявив, что на карту поставлена не только судьба Украины, но и мир, в котором мы будем жить в будущем.

"На карту поставлено будущее мира, в котором мы будем жить. Давайте действовать вместе, чтобы победить зло, которое нападает на Украину. Мы будем работать над тем, чтобы наши общества и партнеры сохраняли бдительность и были на стороне Украины, а страны, которые насторожены, понимали, что их собственная судьба поставлена на карту российской агрессией", - заявил он.

Президент Эстонии также считает, что необходимо сделать все возможное, чтобы убедить сомневающиеся страны в том, что их судьба также поставлена на карту.

"Убийства, произвольные задержания, депортации, пытки и жестокое обращение, сексуальное насилие, совершенные российским режимом в Украине, подтверждены подробно и точно. Буча и Изюм - символы российского геноцида, которые сегодня уже никому не приносят чести и славы", - подчеркнул он.

Напомним, Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Также ордер был выдан на имя уполномоченного президента России по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой.

При этом ордер на арест будет действовать до конца их жизни, пока они не предстанут перед судом.

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