Президент Эстонии: будущее с Россией невозможно, пока не осудят военных преступников

"Мы сможем думать о совместном будущем с Россией только после того, как чудовищные военные преступления будут преданы суду. Одним из шипов в нашей стороне является возможность привлечения к ответственности российского руководства, развязавшего террор и геноцид против Украины", - заявил он.

В своем выступлении Карис подчеркнул жестокость войны в Украине под руководством России, заявив, что на карту поставлена не только судьба Украины, но и мир, в котором мы будем жить в будущем.

"На карту поставлено будущее мира, в котором мы будем жить. Давайте действовать вместе, чтобы победить зло, которое нападает на Украину. Мы будем работать над тем, чтобы наши общества и партнеры сохраняли бдительность и были на стороне Украины, а страны, которые насторожены, понимали, что их собственная судьба поставлена на карту российской агрессией", - заявил он.

Президент Эстонии также считает, что необходимо сделать все возможное, чтобы убедить сомневающиеся страны в том, что их судьба также поставлена на карту.

"Убийства, произвольные задержания, депортации, пытки и жестокое обращение, сексуальное насилие, совершенные российским режимом в Украине, подтверждены подробно и точно. Буча и Изюм - символы российского геноцида, которые сегодня уже никому не приносят чести и славы", - подчеркнул он.