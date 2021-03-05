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Президент Естонії вакцинувалася COVID-препаратом AstraZeneca

Новость на русском → Таллін, П'ятниця 05 березня 2021 12:20
Президент Естонії вакцинувалася COVID-препаратом AstraZeneca Фото: Керсті Кальюлайд отримала щеплення (facebook.com KerstiKaljulaid)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 5 березня, президент Естонії Керсті Кальюлайд отримала першу дозу вакцини від коронавірусу. Щеплення їй зробили препаратом AstraZeneca.

Про це повідомляє ERR.

Як повідомляється, підставою для вакцинації президента став майбутній візит до Афганістану. Там вона має зустрітися з місією НАТО, у якій задіяні і естонські військовослужбовці.

Після щеплення Кальюлайд запевнила, що усі затверджені у ЄС вакцини - якісні та варті довіри.

"Мене вакцинували препаратом AstraZeneca, але це не має значення - усі допущені регулятором вакцини є безпечними, а можливі побічні ефекти - дрібниця порівняно з тим, які ускладнення може спричинити хвороба", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив перше щеплення від коронавірусу. Він вакцинувався китайським препаратом Sinopharm.

Крім того, від коронавірусу вакцинувався президент Угорщини Янош Адер. Він закликав громадськість послідувати його прикладу.

Також головний санітарний лікар Віктор Ляшко 2 березня отримав щеплення від коронавірусу. Ляшко отримав укол COVID-вакциною AstraZeneca.

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