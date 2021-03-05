Президент Естонії вакцинувалася COVID-препаратом AstraZeneca

Сьогодні, 5 березня, президент Естонії Керсті Кальюлайд отримала першу дозу вакцини від коронавірусу. Щеплення їй зробили препаратом AstraZeneca.

Як повідомляється, підставою для вакцинації президента став майбутній візит до Афганістану. Там вона має зустрітися з місією НАТО, у якій задіяні і естонські військовослужбовці.

Після щеплення Кальюлайд запевнила, що усі затверджені у ЄС вакцини - якісні та варті довіри.

"Мене вакцинували препаратом AstraZeneca, але це не має значення - усі допущені регулятором вакцини є безпечними, а можливі побічні ефекти - дрібниця порівняно з тим, які ускладнення може спричинити хвороба", - зазначила вона.