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Президент Эстонии вакцинировалась COVID-препаратом AstraZeneca

Новина українською → Таллин, Пятница 05 марта 2021 12:20
Президент Эстонии вакцинировалась COVID-препаратом AstraZeneca Фото: Керсти Кальюлайд привилась от коронавируса (facebook.com KerstiKaljulaid)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 5 марта, президент Эстонии Керсти Кальюлайд получила первую дозу вакцины от коронавируса. Прививку ей сделали препаратом AstraZeneca.

Об этом сообщает ERR.

Как сообщается, основанием для вакцинации президента стал предстоящий визит в Афганистан. Там она должна встретиться с миссией НАТО, в которой задействованы и эстонские военнослужащие.

После прививки Кальюлайд заверила, что все утвержденные в ЕС вакцины - качественные и заслуживающие доверия.

"Меня вакцинировали препаратом AstraZeneca, но это не имеет значения - все допущенные регулятором вакцины являются безопасными, а возможные побочные эффекты - мелочь по сравнению с тем, какие осложнения может вызвать болезнь", - отметила она.

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал первую прививку от коронавируса. Он вакцинировался китайским препаратом Sinopharm.

Кроме того, от коронавируса вакцинировался президент Венгрии Янош Адэр. Он призвал общественность последовать его примеру.

Также главный санитарный врач Виктор Ляшко 2 марта получил прививку от коронавируса. Ляшко получил укол COVID-вакциной AstraZeneca.

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