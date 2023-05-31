Президент ЕК призвала предоставить Украине дальнобойное оружие

Как отметила фон дер Ляйен, российский диктатор пытается разрушить порядок, который мир строил после окончания Второй мировой войны.

"Россия начала эту неспровоцированную и неоправданную войну. Без всяких причин она вторглась в Украину, чтобы стереть ее с лица земли. И Россия отказывается признать Украину как независимое государство. Но воля Украины к борьбе и к свободе поразила мир", - добавила президент Европейской комиссии.

Украинский народ годами строил путь в Европейский союз и в очередной раз доказывает свое мужество, а также решительность, в связи с чем мир должен стоять на стороне Украины. По словам президента ЕК, насущной потребностью для нашей страны сегодня является военная помощь.

"Вот почему мы только что предложили Акт о производстве боеприпасов. Мы хотим подтолкнуть нашу оборонную промышленность к наращиванию производства крайне необходимых 155-миллиметровых и 152-миллиметровых артиллерийских снарядов. Те, кто может, должны предоставить Украине дальнобойную артиллерию и системы вооружения. Это может помочь Украине выровнять на поле боя разрыв в дальности", - пояснила Урсула фон дер Ляйен.

Миллион боеприпасов для ВСУ

В марте Европейский союз согласовал общую закупку миллиона боеприпасов для наших воинов. Соглашение предусматривает три этапа, среди которых:

передача снарядов из своих складов;

совместную закупку снарядов;

удовлетворение оборонных потребностей Европы производителями снарядов.

3 мая Совет Европейского союза одобрил решение о помощи Украине в размере 1 млрд евро на закупку боеприпасов, а глава Европейской народной партии Манфред Вебер тем временем призвал ускорить процедуру голосования по планам увеличения производства боеприпасов Украине.