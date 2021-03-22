Президент ЄБРР відвідає Україну

В Україну з візитом прибуде президент Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо. Вона зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

У рамках візиту 22-23 березня також заплановані зустрічі з іншими членами Кабінету міністрів і представниками українського бізнесу.

У рамках зустрічей обговорюватимуться різні реформи, які повинні будуть відкрити інвестиції в Україну з боку ЄБРР та інших інвесторів. Також буде порушена тема відновлення економіки після коронавіруса.

ЄБРР очікує, що в цьому році економіка України виросте цього року на 3%, але це буде залежати від ситуації з пандемією та проведенням реформ.

Також Рено-Бассо виступить на віртуальній зустрічі національної економічної стратегії "Україна 2030".