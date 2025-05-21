Президент Чехии предупредил: выход США из переговоров по Украине будет "подарком" для Кремля

"Я воспринимаю заявления Дональда Трампа как проявление разочарования тем, что дела идут не так, как он надеялся, а именно, что он сможет быстро достичь согласия с президентом Путиным и объявить мир в Украине, а также восстановить экономические отношения с Россией", - цитирует Павела Чешское информационное агентство.

По его мнению, Москва сознательно затягивает процесс, говоря о "подготовке меморандума", который лишь впоследствии может стать основой для переговоров.

Это, по словам Павела, позволяет Кремлю выиграть несколько месяцев и избежать ответственности.

Павел также отметил необходимость скоординированного давления на Россию. Он отметил, что после заявлений Вашингтона о планах ввести 500% тарифы на страны, торгующие энергоресурсами с РФ, в Москве возросло беспокойство.

"Я думаю, что наконец пришло время для очень серьезного разговора с нашими американскими союзниками о том, как разработать экономические и финансовые меры такого масштаба, чтобы Россия действительно почувствовала их влияние", - добавил президент Чехии.

Он призвал Европу сохранять единство в вопросе санкций и избегать действий, которые могут быть истолкованы как ослабление давления на Россию.