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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Президент Чехии предупредил: выход США из переговоров по Украине будет "подарком" для Кремля

Фото: президент Чехии Петр Павел (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Президент Чехии Петр Павел предупредил, что выход Соединенных Штатов из переговорного процесса по прекращению огня в Украине станет "подарком" для Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

"Я воспринимаю заявления Дональда Трампа как проявление разочарования тем, что дела идут не так, как он надеялся, а именно, что он сможет быстро достичь согласия с президентом Путиным и объявить мир в Украине, а также восстановить экономические отношения с Россией", - цитирует Павела Чешское информационное агентство.

По его мнению, Москва сознательно затягивает процесс, говоря о "подготовке меморандума", который лишь впоследствии может стать основой для переговоров.

Это, по словам Павела, позволяет Кремлю выиграть несколько месяцев и избежать ответственности.

Павел также отметил необходимость скоординированного давления на Россию. Он отметил, что после заявлений Вашингтона о планах ввести 500% тарифы на страны, торгующие энергоресурсами с РФ, в Москве возросло беспокойство.

"Я думаю, что наконец пришло время для очень серьезного разговора с нашими американскими союзниками о том, как разработать экономические и финансовые меры такого масштаба, чтобы Россия действительно почувствовала их влияние", - добавил президент Чехии.

Он призвал Европу сохранять единство в вопросе санкций и избегать действий, которые могут быть истолкованы как ослабление давления на Россию.

Позиция Трампа

Напомним, что президент США Дональд Трамп, после переговоров с диктатором России Владимиром Путиным, заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и европейским лидерам, что Киев и Москва должны самостоятельно найти выход из войны.

По словам неназванных чиновников, Трамп также отказался от собственных угроз присоединиться к европейской кампании давления, которая включала бы новые санкции против России.

19 мая глава Белого дома позвонил Путину и Зеленскому. При этом с президентом Украины Трамп общался дважды: сначала перед звонком Путину.

Подробнее о разговоре Трампа с Путиным - в материале РБК-Украина.

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