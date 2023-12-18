Президент Чехии допустил "значительные сдвиги" в войне РФ против Украины в 2024 году

"Нам предстоит многое сделать, потому что развитие конфликта в Украине показывает, что в следующем году мы, скорее всего, увидим значительные сдвиги. И пока что все указывает на то, что это будет не в лучшем смысле этого слова, как нам хотелось бы. Возникнет новая ситуация, с которой нам придется иметь дело", - подчеркнул Павел.

Он напомнил, что в 2024 году в США и России пройдут президентские выборы. И если в России без особых сюрпризов победит диктатор Владимир Путин, то в США исход не такой однозначный.

"И можно ожидать, что ожидание выборов также приведет к определенным изменениям на поле боя. Ведь президент Путин совершенно ясно дал понять, что ни о каких мирных переговорах не может быть и речи до тех пор, пока не станет ясен исход выборов в Соединенных Штатах", - добавил президент Чехии.

По его мнению, сейчас Путин надеется на победу экс-президента США Дональда Трампа в выборах, потому что "с ним можно будет поладить независимо от того, что думает Украина или остальная Европа". Путин хочет компромисса, который вернет России статус ключевого игрока, а остальным придется с этим смириться.

"Конечно, такая ситуация нам не выгодна, и мы увидим, насколько такой сценарий, как надеется Владимир Путин, может быть реализован", - отметил Павел.

Выборы президента США

Напомним, в США на осень 2024 года запланированы президентские выборы. Главным кандидатом от демократов, вероятно, станет Джо Байден, а от республиканцев - Дональд Трамп.

Республиканцы должны объявить своего кандидата 15 июля, а демократы - 19 августа. После этого начнутся дебаты и агитация.

Голоса должны подсчитать до 6 января 2025 года, а на 20 января запланирована инаугурация.

Ранее Байден заявлял, что выдвинул свою кандидатуру на выборах из-за Трампа.