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Президент Чехии видит в Германии лидера Европы: она должна взять инициативу в свои руки

Фото: президент Чехии Петр Павел (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Чехии считают, что Германия должна стать европейским лидером. А также должена "взять ответственность за Европу".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Чехии Петра Павела в Twitter.

"Я призвал Германию в эту новую эру международных отношений взять инициативу по геополитическим вопросам в свои руки и нести ответственность за Европу, на которую мы можем опираться", - написал он по итогам встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Президент Чехии добавил, что его страна готова поддержать Германию в этом вопросе и "помочь построить единство во всем демократическом мире".

Отметим, интересно то, что в Польше несколько иного мнения. Там утверждают, что весь цивилизованный мир объединился во имя победы Украины в войне, которую развязала Россия. Однако есть колеблющиеся государства, а среди них больше всего - Германия.

Напомним, недавно германский канцлер Олаф Шольц пессимистично заявил, что российская захватническая война в Украине не может завершиться быстро.

Добавим, что также в Германии обращались к союзникам с призывом быть готовым к длительной войне в Украине.

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Чехия