Президент Чехії заявив про необхідність зміни Конституції України

Президент Чеської республіки Мілош Земан заявив, що зміни до Конституції України в частині децентралізації здатні врегулювати конфлікт в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ČTK.

За словами Земана, україномовна та російськомовна частини населення України налаштовані один до одного надто вороже, а нинішня ситуація в країні є "хитким перемир'ям".

"Розумне врегулювання, яке передбачено мінськими угодами (але їх, на жаль, ніхто не виконує), полягає в зміні Конституції України. Зокрема, потрібна децентралізація. Щоб не тільки російськомовні, але і інші регіони мали велику автономію", - заявив президент Чеської республіки.

Раніше Мілош Земан заявив, що Чехія підтримує євроінтеграційні прагнення України, а також намір стати членом Ради безпеки ООН.

Крім того, посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс заявив, що політика Чехії щодо України не зміниться після виборів президента в країні.

Зазначимо, що 73-річний Земан неодноразово висловлювався за скасування санкцій Євросоюзу проти Росії.