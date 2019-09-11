Президент Чехії виступив проти незалежності Косово

Фото: Мілош Земан, президент Чехії (kremlin.ru)

У МЗС Чехії не бачать підстав для відкликання визнання Косово

Президент Чехії Мілош Земан планує обговорити з уряд можливість відкликання визнання незалежності Косово. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на чеський Idnes.

Відповідну заяву Земан зробив у середу 11 вересня після зустрічі з президентом Сербії Александаром Вучичем.

"Дозвольте мені висловити особисте, але ще більш тверда думка про те, що держава, очолюване військовими злочинцями, що не входить в співтовариство демократичних держав ", - заявив Земан.

Також глава Чехії заявив, що нещодавно Гаазький міжнародний трибунал опублікував звіт, в якому виклав підозри у військових злочинах проти політичних лідерів Косово.

"Я запитаю, чи можна відкликати визнання, тому що я радий, що міністр оборони Любомир Метнар вже сказав, що Косово було визнано помилково", - сказав він.

При цьому міністр закордонних справ Чехії Томаш Петржичек заявив, що для відкликання визнання немає підстав.

"Не бачу причин для дискусії про відкликання визнання незалежності Косово. Тим не менш, я з задоволенням поговорю з паном президентом про його погляди", - сказав Петржичек.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Косово заборонило в'їзд сербським чиновникам. Таке рішення було прийнято через "загрози для Косово з боку Сербії, постійної пропаганди і фейкових новин, а так само спроб спровокувати гуманітарну кризу на півночі країни".

Також повідомлялося, що Мілош Земан планує обговорити з президентом України Володимиром Зеленським питання закарпатських русинів. При цьому, за словами президента Чехії, він не буде втручатися у внутрішні справи України.