Президент Бразилии сменит риторику и перестанет критиковать США за помощь Украине, - СМИ

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва избежит критики США и Европы за их помощь Украине во время визита в Португалию на этих выходных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Недавно Лула разозлил многих на Западе, когда призвал Соединенные Штаты Америки и европейских союзников прекратить поставки оружия Украине. По его словам, это "они затягивают" войну РФ против Украины", - говорится в материале.

Reuters пишет, что официальные лица в Бразилии признали, что комментарии Лулы вызвали "ненужный шум". По их словам, это подрывает нейтралитет и авторитет Бразилии как посредника в "мирных переговорах", которые Лула предложил собрать вместе со странами, не вовлеченными в войну.

"Лула изменит свое сообщение во время визитов в Португалию и Испанию и будет избегать критики западных союзников. Бразилия не хочет производить впечатление, что мы поддерживаем то, что сделала Россия", - сказал чиновник в Бразилии на условиях анонимности.

Бразильский лидер прибывает в Португалию, где проведет встречу с президентом страны Марсело Ребелу и премьер-министром Антониу Коштой. Затем он отправится в Мадрид, чтобы встретиться с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Эксперты считают, что европейские лидеры воспользуются своим влиянием, чтобы убедить Лулу взглянуть на войну в другом свете и отказаться от критики помощи НАТО в обороне Украины.