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Президент Бразилии попытался оправдать отказ передать снаряды Германии для Украины

Фото: президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Бразилии попытались оправдать свой отказ передавать Германии снаряды для их последующей отправки в Украину. Там объяснили это не желанием становиться так называемой "стороной военного конфликта".

Об этом заявил президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва, сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

"Если они запустят ракету, и Россия обнаружит, что ее продала Бразилия, то это значит, что Бразилия вступила в войну. А когда она вступает, она не может говорить о мире", - считает Лула и Силва.

Таким образом, он объяснил, почему отказал канцлеру Германии Олафу Шольцу в поставках боеприпасов для танков Leopard, направляемых для украинских сил.

"Когда канцлер Германии Олаф Шольц посетил Бразилию, он попросил нас прислать снаряды для танков, купленных в Германии для войны. Я сказал Шольцу, что не собираюсь их продавать", - напомнил Лула и Силва.

Напомним, недавно президент Бразилии заявил о "бесполезности поиска виновных в войне в Украине". При этом он призвал стороны к переговорам.

Кроме того, он отметился и скандальным заявлением о том, что США якобы "поощряют" войну в Украине. Бразильский президент считает, что президента Украины и российского диктатора нужно "убедить" начать переговоры.

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