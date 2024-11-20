Президент Бразилии ускорил принятие итогового заявления G20, вызвав критику лидеров ЕС

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сожалеет об отсутствии в документе четкой ответственности России за войну. Это заявление прозвучало в день, когда исполнилось 1000 дней с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

"Это слишком мало, когда G20 не может найти слов, чтобы ясно дать понять, что Россия несет ответственность", - сказал Шольц по итогам саммита.

Формулировка вопросов о войне в Украине с самого начала была сложной, поскольку среди участников встреч присутствуют как Россия, так и ее союзники. Российскую сторону на саммите представлял министр иностранных дел Сергей Лавров.

Президент Франции Эммануэль Макрон также выразил недовольство итоговым документом, отметив, что он мог быть более четким. Однако он подчеркнул, что это не меняет позиции Франции.

"Это агрессивная война, развязанная Россией против Украины, и наш приоритет сегодня - добиться прочного мира", - заявив він.

По данным дипломатов, решение ускорить публикацию коммюнике было принято для предотвращения риска завершения саммита без итогового заявления. Европейские страны призывали усилить формулировки о роли России, но их просьбы остались без ответа.

Шольц отметил, что разногласия вокруг текста заявления G20 отражают изменяющуюся геополитическую реальность.

"Становится ясно, насколько сильно геополитическая напряженность влияет и на G20", - сказал он.

Бразильская сторона оправдывала свои действия необходимостью сохранения итогового документа, который стал результатом напряженных переговоров.

"Повторное рассмотрение текста поставило бы под угрозу все усилия недельных переговоров", - заявил один из бразильских чиновников.